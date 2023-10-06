Премьер-министр Грузии встретился с председателем Еврокомиссии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в рамках визита в испанскую Гранаду встретился с председателем Еврокомиссии.

По информации пресс-службы грузинского правительства, в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен Гарибашвили подчеркнул важность успеха Грузии на пути европейской интеграции и присвоения стране статуса кандидата на вступление в ЕС.

Грузинский премьер предоставил президенту Европейской комиссии информацию о прогрессе, достигнутом в выполнении 12 рекомендаций. По его словам, правительство Грузии сделало максимум для выполнения рекомендаций, и этот процесс «все еще продолжается».

Как отметил премьер-министр, Грузия тесно сотрудничала с Евросоюзом и Венецианской комиссией в процессе выполнения рекомендаций.

Гарибашвили отметил, что Грузия ожидает правильного политического решения со стороны Еврокомиссии в конце года.

Премьер-министр также подчеркнул важную роль Грузии в процессе обеспечения региональной безопасности и отметил, что Грузия всегда готова внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.

Президент Европейского совета Шарль Мишель на саммите Европейского политического сообщества в Испании подтвердил, что вопрос расширения ЕС будет стоять в повестке дня Евросовета в декабре

«Как вы знаете, Еврокомиссия опубликует отчет о расширении в ноябре. Я говорил раньше и подтверждаю сейчас, что вопрос расширения я включу и в повестку дня Европейского совета, и мы обсудим все вопросы, связанные с расширением, в том числе вопрос Грузии, на уровне лидеров», — заявил Шарль Мишель.

Он акцентировал внимание на важности проведения реформ в Грузии, отвечая на вопрос грузинских журналистов: «Проводите реформы в своей стране и убедитесь, что она соответствует европейским стандартам. Экономические реформы, борьба с коррупцией, независимость судебной власти — вот приоритеты».