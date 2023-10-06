Спикер парламента Грузии об импичменте президента: важно лишь решение суда

Лидеру правящей партии «Грузинская мечта» Ираклию Кобахидзе удалось убедить всю страну в том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Я хотел бы поблагодарить наших представителей в Конституционном суде, особенно Ираклия Кобахидзе, которому удалось за три дня донести до каждого города и каждой семьи Грузии слово, касающееся Конституции. Думаю, всем людям стало понятно, с чем мы имеем дело. В ходе обсуждения этого дела мы увидели, что на одной стороне, а именно на той, которую представляли мы, существовало юридическое мнение и Конституция, а на другой – «НПО-шная» юриспруденция, не имеющая ничего общего с Конституцией», – отметил он.

Папуашвили выразил надежду на то, что Конституционный суд подтвердит факт нарушения Конституции президентом.

«Лично для меня важнее всего, что скажет Конституционный суд, поскольку это будет окончательный вердикт относительно поведения президента Грузии. Это будет судебный акт, от которого не сможет уйти даже Саломе Зурабишвили. Что касается следующего процесса и политической части в парламенте, мы сказали, что без предварительных гарантий президент Грузии не стал бы так грубо нарушать конституцию. Мы считаем, что имеем право делать такой вывод, поэтому не надеемся, что оппозиция поддержит импичмент», – заявил Папуашвили.

При этом спикер парламента утверждает, что продвижение импичмента в парламенте «не играет решающего значения», важно лишь решение суда.

Заключение по делу о возможном нарушении Конституции президентом Грузии будет вынесено 14-15 октября.

Конституционное представление в суд внесли депутаты от большинства. Они считают, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, отправившись без согласия правительства на встречи с президентами ФРГ и Франции, а также с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.