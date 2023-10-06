Президент Грузии обещает наложить вето на закон «О собраниях и манифестациях»

«Несерьезные и циничные заявления парламентского большинства являются неуважением к обществу», - пишет в соцсети президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как отметила Саломе Зурабишвили, она наложит вето на закон «О собраниях и манифестациях», который ограничивает свободу собраний и выражения мнений, пишет «Грузия онлайн».

«Как заявила президент Грузии 22 июня 2022 года, она воспользуется правом вето в отношении всех тех законов, которые противоречат демократическому строительству страны и духу рекомендаций Евросоюза. Соответственно, президент наложит вето на закон «О собраниях и манифестациях», который ограничивает свободу собраний и выражения мнений», - говорится в заявлении администрации президента Грузии.

Парламент одобрил законопроект «О собраниях и манифестациях» в трех чтениях накануне, 6 октября. Согласно поправкам, участникам собрания и демонстрации запрещается возводить временные сооружения, если их расположение: представляет опасность для участников собрания, демонстрации или других лиц; препятствует охране общественного порядка и безопасности полицией; вызывает нарушение нормального функционирования предприятия, учреждения или организации; Это не связано с проведением собрания или демонстрации. Кроме того, во избежание искажения внешнего вида публичного пространства участникам собрания или демонстрации будет запрещено устанавливать временное сооружение, даже если без его организации проведение собрания или демонстрации не будет существенно затруднено.

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что закон «О собраниях и манифестациях» не будет отправлен президенту и вступит в силу без ее подписи. Позднее председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что «одной простой шуткой Ираклия Кобахидзе оппозиция, президент и ее представители рухнули ровно за полчаса».