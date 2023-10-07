В Тбилиси проходит «Фестиваль грузинского вина»

На улице Сиони в Тбилиси проходит пятый «Фестиваль грузинского вина». Мероприятие открылось в 12:00 и продлится до 20:00. У гостей будет возможность продегустировать и купить продукцию до 50 местных производителей, в том числе различные виды вина, хлеба, сыра, чуркхелы, сухофрукты, мед и не только, сообщает SOVA.

В этом году любителей вина ждут на мастер-классы от сомелье, для них будет так же бесплатно открыт Музей вина. Профессиональный сомелье с 15:00 проведет мастер-класс на тему «Искусство дегустации и тренировка обоняния». А посетители музея смогут ознакомиться со старинными образцами керамики и другими артефактами, а также им расскажут о важных открытиях.

На фестивале будет представлена развлекательная программа для детей, так и для взрослых. Можно будет послушать живую музыку, как фольклорных ансамблей, так и музыкальных коллективов.