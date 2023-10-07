Грузинская делегация принимает участие в ежегодной сессии ПА НАТО

Делегация парламента Грузии во главе с председателем комитета по обороне и безопасности Ираклием Берая примет участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая пройдет 7-9 октября в столице Дании Копенгагене.

На заседании будут обсуждены важные вопросы евроатлантического пространства и глобальной безопасности. Среди них: российско-украинская война и ее влияние на безопасность евроатлантического пространства; политика открытых дверей Альянса; адаптация НАТО в ответ на ухудшение обстановки в области безопасности; вопросы безопасности Балтийского и Черного морей; политика сдерживания и обороны Альянса; арктическая безопасность; военные технологии и инновации; критические вопросы защиты морской инфраструктуры; Китай и глобальный Юг; укрепление национальной и коллективной устойчивости и другие темы, пишет SOVA.

«Грузинская делегация проинформирует своих партнеров о вызовах безопасности нашей страны, тяжелейших последствиях российской оккупации и необходимости усиления давления на государство-оккупанта. Наша главная задача – показать союзникам по НАТО неотложную необходимость интеграции Грузии в Альянс, необходимость ускорения политического решения в этом направлении и важность дальнейшей консолидации поддержки в столицах государств-членов для этой цели. Грузия удовлетворяет всем критериям вступления в альянс, она давно заслужила и готова вступить в НАТО», - заявил Ираклий Берая.