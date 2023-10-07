МИД Грузии находится на связи с гражданами страны в Израиле

По информации МИД Грузии, посольство в Израиле находится на связи с гражданами Грузии. По имеющейся на данный момент информации, среди пострадавших граждан Грузии нет. По данным МИД, продолжается коммуникация с соответствующими службами Израиля.

«Посольство находится на связи с гражданами Грузии. По данным к этому времени, граждан Грузии среди пострадавших нет. Однако мы продолжаем поддерживать контакт с гражданами и соответствующими службами Израиля», - говорится в сообщении МИД.

Из-за ракетной атаки, осуществленной в направлении Израиля из сектора Газа, Армия обороны Израиля объявила состояние войны, пишет «ИнтерпрессНьюс».

По информации издания Times of Israel, в результате ракетной атаки, по меньшей мере, 22 человека погибли и более 100 пострадали.