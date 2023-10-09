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Посол Грузии: подтверждена гибель в Израиле двух грузинских евреев

Лаша Жвания

В результате атаки ХАМАС в Израиле погибли двое грузинских евреев. Об этом сообщил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

«Бузудашвили – полицейский, героически выполнивший свой долг, и есть еще один молодой человек, Ави Авраам Кубелашвили, погибший во время столкновений. Мы разделяем эту ужасную трагедию и боль наших братьев и сестер, мы вместе с ними в это трудное время», – сказал Жвания.

Среди граждан Грузии в Израиле погибших нет, добавил дипломат.

Группировка ХАМАС напала на Израиль 7 октября. По Израилю выпустили несколько тысяч ракет. Вооружённые исламисты прорвались в приграничные районы, убили более 700 человек, взяли пленных и заложников. Ранения получили более двух c половиной тысяч.

Израильская армия, предположительно, готовится к наземной операции в секторе. Она может начаться в течение двух суток, пишет газета The Washington Post. Представитель страны в ООН накануне заявил, что государство считает необходимым полностью уничтожить инфраструктуру ХАМАС.

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