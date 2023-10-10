В Грузию прибыл премьер-министр Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи прибыл с официальным визитом в Грузию.

В тбилисском международном аэропорту главу венгерского правительства встретил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, посол Грузии в Будапеште Тамар Лилуашвили и посол Венгрии в Тбилиси Анна Мария Шико.

По информации пресс-службы правительства Грузии, Виктор Орбан посещает Тбилиси вместе с делегацией. Запланированы его переговоры с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии, после чего будут оформлены двусторонние меморандумы.

Премьер-министры Грузии и Венгрии выступят с совместными заявлениями для СМИ.