В Грузию прибыл премьер-министр Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи прибыл с официальным визитом в Грузию.
В тбилисском международном аэропорту главу венгерского правительства встретил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, посол Грузии в Будапеште Тамар Лилуашвили и посол Венгрии в Тбилиси Анна Мария Шико.
По информации пресс-службы правительства Грузии, Виктор Орбан посещает Тбилиси вместе с делегацией. Запланированы его переговоры с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии, после чего будут оформлены двусторонние меморандумы.
Премьер-министры Грузии и Венгрии выступят с совместными заявлениями для СМИ.
Орбан поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. В испанской Гранаде он сказал, что Грузия не получила статус из-за «эгоизма лидеров». В 2022 году Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове, а в отношении Грузии была лишь признана «европейская перспектива».
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