На лидера «Грузинской мечты» подали в суд за клевету

Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе подал в суд на лидера партии власти Ираклия Кобахидзе за клевету. Оппозиционер обвиняет председателя «Грузинской мечты» в распространении неверной информации. Оппозиционер считает, что председатель партии власти занят «очернением репутации, унижением чести и достоинства».

Речь идет о заявлении Кобахидзе от 10 сентября, согласно которому Мамука Хазарадзе был вовлечен в схему бизнес-рэкета во время правления Михаила Саакашвили.

Как заявил адвокат Мамуки Хазарадзе – Звиад Кордзадзе, партия «Лело» требует от Ираклия Кобахидзе распространить опровержение.

«Если суд установит, что эти заявления не соответствуют действительности, будет распространено опровержение через те же средства массовой информации или в той форме, которую определит суд», – сказал Кордзадзе.

Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе после т.н. «чартерного скандала» заявил о необходимости начала процедуры импичмента в отношении премьер-министра Грузии. Это заявление прокомментировал Ираклий Кобахидзе: «это — пустые домыслы, спекуляция чистой воды. Позвольте мне напомнить вам, что Мамука Хазарадзе также был одним из соучастников схемы бизнес-рэкета, которая реализовывалась предыдущим правительством».