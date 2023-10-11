Нацбанк Грузии продолжают покидать сотрудники

Глава отдела развития регуляторной политики Национального банка Грузии Эка Берианидзе покидает свою должность, она подтвердила эту информацию изданию BM.ge, однако не уточнила причины своего ухода. Берианидзе работала на разных должностях в Национальном банке Грузии с 2016 года, принимала участие в разработке нормативных актов по вопросам конкуренции в финансовом секторе.

10 октября о своем уходе из Нацбанка сообщила глава отдела юридического департамента, ранее такое же решение приняла и глава отдела по управлению и развитию человеческих ресурсов Гванца Цкитишвили.

В оппозиции и части неправительственного сектора считают, что отток кадров из Нацбанка связан с изменениями, введенными и.о. главы Нацбанка Натией Турнава, в правила применения санкций к гражданам Грузии. Документ был утвержден 19 сентября – после того, как США ввели санкции против экс-генпрокурора Отар Парцхаладзе.

В Нацбанке утверждают, что «уровень утечки кадров в текущем году ниже, чем соответствующий показатель за аналогичный период 2022 года».

«В Нацбанке работают высококвалифицированные сотрудники, а по кадровому аспекту банк конкурирует с ведущими финансовыми институтами мира, в которых оклад, в ряде случаев, в пять и более раз выше. Только в 2022 году около 40 сотрудников Национального банка трудоустроились в ведущие компании международного и местного частного сектора и продолжили свою деятельность на руководящих должностях. В настоящее время в Нацбанке работают около 600 сотрудников, и они продолжат работать в обычном режиме», – сообщают в Нацбанке.