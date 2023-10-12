Пашинян и Клаар обсудили процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с процессом урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, была подчеркнута важность продолжения процесса.

Собеседники затронули гуманитарную ситуацию, которая возникла в связи с вынужденным переселением более 100 тысяч армян в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки в Нагорном Карабахе.

На встрече также присутствовал глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос, пишет Радио Азатутюн.