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После Грузии глава МИД Венгрии посещает Россию

Петер Сийярто в Москве

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который находился в Тбилиси в составе правительственной делегации вместе с премьером Виктором Орбаном, прибыл в Москву.

«Прибытие в Москву. Надвигается холодное время, энергобезопасность снова в фокусе»; «Утренний берег реки в Москве тихий, но холодный» – написал Сийярто в соцсетях.

По информации российских СМИ, венгерский политик примет участие в российской энергетической неделе.

Ранее сам Сийярто говорил, что намерен обсудить с российскими властями «энергетические вопросы».

На полях Генассамблеи ООН в сентябре Сийярто встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который гарантировал ему продолжение поставок нефти и газа.

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