Около 2500 карабахцев уехали из Армении — Пашинян

Если вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха по какой-либо причине не будут иметь возможности вернуться в свои дома, то политика армянского правительства состоит в том, чтобы сделать все возможное для того, чтобы они остались в Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании правительства 12 октября.

«Это очень важно зафиксировать, мы хотим, чтобы все без исключения оставались, жили и работали в Республике Армения», — сказал Пашинян.

Премьер-министр подтвердил, что часть жителей непризнанного Нагорного Карабаха покидает также Армению. Пашинян выразил надежду, что в будущем они вернутся.

«Каждый день я получаю цифры о том, сколько человек, приехавших в Армению из Нагорного Карабаха, покинули Республику Армения. На данный момент уехали около 2500 человек, и я надеюсь, что они навестят своих родственников, живущих за границей, проведут там некоторое время и вернутся, когда преодолеют шоковую ситуацию», — отметил Никол Пашинян.

В какие страны выехали карабахцы, Пашинян не уточнил. Он также прокомментировал слухи о том, что правительство Армении не хотело принимать жителей Карабаха.

«Республика Армения не хотела, чтобы народ Нагорного Карабаха был вынужден покинуть свои дома, но когда это произошло, мы доказали делом, что к нуждам наших братьев и сестер из Нагорного Карабаха мы относимся с такой же заботой, как и в случае с гражданами Республики Армения», — сказал премьер.

Карабах по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляли этнические армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории, на которой периодически вспыхивали вооружённые конфликты. Представители армянской общины провозгласили независимую республику, которую не признала ни одна из стран, в том числе и Армения. Контроль над частью Карабаха Азербайджан вернул по итогам 44-дневной войны в конце 2020 года, но мирный договор между сторонами так и не подписан.

19 сентября Азербайджан начал военную операцию по восстановлению суверенитета на территории непризнанной республики Нагорный Карабах, в которой проживают десятки тысяч этнических армян. 20 сентября руководство непризнанного региона капитулировало на условиях Баку.

Армянское население, опасаясь преследований, массово покинуло свои дома. По данным Еревана, Нагорный Карабах покинули более 100 тысяч человек из 120 тысяч жителей.

Азербайджанские власти призвали жителей остаться в регионе и заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.