Партия власти Грузии в ожидании решения КС по делу об импичменте президента

«Нарушение конституции налицо. Если это не будет установлено юридически, возникнут вопросы не только у нас, но и у любого юриста - они (судьи) должны руководствоваться Конституцией Грузии», - заявил председатель юридического комитета. Такой комментарий Анри Оханашвили делает в преддверии оглашения окончательного заключения Конституционным судом по делу о возможном нарушении президентом Конституции Грузии.

Оханашвили так же отмечает, что президента в суде представляли не конституционалисты

«У них не было аргументов для преуменьшения важности проблемы. Они переносили внимание на те вопросы, которые не должны быть предметом обсуждения. Это был простой юридический казус, но да, его нужно было обсудить, мы стояли до конца, отвечали на все вопросы – их вопросы, вопросы Конституционного Суда. Конечно, ожидается, и это должно быть установлено, что имело место нарушение Конституции», - сказал Оханашвили.

По словам одного из лидеров партии «Сила народа» Гурама Мачарашвили, если судьи примут решение в пользу президента «это будет расценено как попытка изменить форму правления в Грузии»:

«Потому что если у президента есть представительское право без согласия правительства, то по этой логике президент может и управлять государством, что является аномалией, потому что по Конституции у нас парламентское правительство, а не президентское, потому я надеюсь, что Конституционный суд примет соответствующее решение. Тут действительно не так много юридических головоломок, потому что президент и его представители в ходе процесса дали признательные показания в том, что она нарушила Конституцию», - говорит депутат парламента Гурам Мачарашвили.