Лидер «Грузинской мечты»: Орбан – не глава авторитарного режима

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе комментирует визит венгерского премьер-министра в Грузию и заявления части оппозиции о том, что Виктор Орбан – пророссийский политик.

«Оппозиция напала на Виктора Орбана – европейского лидера. Единственная причина этого заключается в том, что Виктор Орбан - один из главных сторонников нашей страны и присвоения Грузии статуса кандидата. В очередной раз выяснилось, что у оппозиции противоположный интерес – сделать так, чтобы страна как-то не получила статуса кандидата. Они постоянно проявляют агрессию по отношению к любому европейскому лидеру, который выражает открытую поддержку Грузии. Раньше такие же грубые нападки были на Оливера Вархейса, теперь это Виктор Орбан. Естественно, нам нужен голос Венгрии, чтобы получить статус кандидата», – сказал он.

Ираклий Кобахидзе также прокомментировал заявления части оппозиции о том, что «Виктор Орбан – глава авторитарного режима»

«Это просто «фейк». Напоминаю, и это говорят представители коллективного «Национального движения», что Виктор Орбан не пытал людей, не занимался рэкетом и не захватывал телеканалы, в отличие от этого коллективного «Национального движения». Виктор Орбан – европейский лидер, который поддерживает европейскую интеграцию Грузии, у которой правильные ценности, это и раздражает радикальную оппозицию», – сказал Кобахидзе.

Председатель правящей партии также поделился с журналистами своими ожиданиями по предоставлению Грузии статуса кандидата в ЕС.

«По нашей информации, картина Грузии улучшилась. У нас есть основания утверждать, что раньше шансы на принятие политического решения были 50/50, а теперь шансы смещены в сторону положительного ответа. Встречи с европейскими лидерами с нашим участием позволяют нам сделать такой вывод. У нас сейчас больше оснований для оптимизма, чем было в прошлом году или несколько месяцев назад», – сказал Кобахидзе.