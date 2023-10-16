Гарибашвили встретился с новоназначенным послом США Робин Данниган

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки Робин Данниган. По сообщению пресс-службы администрации правительства, Ираклий Гарибашвили поздравил Робин Данниган с началом дипломатической миссии в Грузии и пожелал ей успехов.

На встрече, состоявшейся в администрации правительства, обсуждалось стратегическое сотрудничество между Грузией и Соединенными Штатами Америки и состоялся обмен мнениями по текущим вопросам. Была выражена готовность укреплять и расширять многоплановое стратегическое партнерство между странами.

Внимание было сосредоточено на текущих процессах в мире и существующих вызовах в сфере безопасности. Говоря о вопросах региональной безопасности, Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия всегда готова внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.

Ираклий Гарибашвили поговорил с Робин Данниган об одном из главных приоритетов внешней политики правительства Грузии - важности получения статуса кандидата в ЕС. Премьер-министр поделился с послом информацией о реформах, проводимых Грузией, и изменениях, внесенных с целью выполнения рекомендаций Евросоюза. Глава правительства выразил надежду, что проводимые Грузией реформы получат должное признание.

Премьер-министр поблагодарил новоназначенного посла за непоколебимую поддержку США территориальной целостности и суверенитета Грузии. После встречи Робин Данниган отметила, что президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен и все надеются на дальнейшее углубление партнерства и дружбы между Грузией и США.

«Я высоко ценю сегодняшнюю встречу с премьер-министром. Я сказала премьер-министру, что президент Байден, госсекретарь Блинкен и мы все надеемся на дальнейшее углубление нашего партнерства и дружбы. За 31 год нашей дружбы и партнёрства США поддерживали Грузию в различных направлениях – в сфере образования и здравоохранения, а также в развитии инфраструктуры. Грузинские солдаты поддерживали американских солдат в Афганистане, Ираке и Косово. Я также сказала премьер-министру, что рассчитываю на поддержку прогресса интеграции Грузии в Запад, Европейский Союз и НАТО. Я хочу расширить наши человеческие и экономические отношения, поэтому я с нетерпением жду возможности лучше узнать эту страну и грузинский народ», - заявила Робин Данниган.

На встрече присутствовали советник по политике и экономике посольства США в Грузии Марк Нордберг и глава администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе.