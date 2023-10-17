NYT: Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на $10 млрд

Израиль обратился к США с просьбой предоставить чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех чиновников.

Ранее сообщалось, что Белый дом запланировал согласовать в Конгрессе законопроект о выделении помощи Израилю и Украине на существенно меньшую сумму - в два миллиарда долларов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заверяла ранее, что американская экономика справится с одновременной поддержкой двух государств, поскольку конфликт между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС угрожает стабильности на Ближнем Востоке, и США продолжают поддерживать борьбу Украины против военного вторжения России.

Как пишет The New York Times, конгрессмены обсуждают отправку Израилю снарядов для системы ПВО «Железный купол», 155-мм артиллерийских боеприпасов и высокоточных бомб, сообщил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Администрация Байдена также направит в регион для поддержки Израиля два авианосца и силы быстрого реагирования, включая две тысячи морских пехотинцев. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне. Участвовать в боевых действиях они не будут, уточняет газета.

Морские пехотинцы США, возможно, будут заниматься там эвакуацией и оказанием медицинской и гуманитарной помощи, сообщает CNN.

Ранее Минобороны США отправило в восточную часть Средиземного моря две ударные группы во главе с авианосцами «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр».

Помощь Израилю будет обсуждаться во время визита президента США Джо Байдена, который запланирован на среду, 18 октября.

На днях в интервью американской телекомпании CBS Джо Байден заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС должна быть полностью ликвидирована. При этом Байден подчеркнул, что оккупация Газы Израилем была бы большой ошибкой и необходимо искать пути создания палестинского государства.