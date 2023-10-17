Новый глава югоосетинского Минздрава посещает Ахалгорский район

Новый министр самопровозглашенной республики Южная Осетия Томас Джигкаев посещает Ахалгорский район.

Как стало известно «Эху Кавказа», главным врачом ахалгорской больницы будет назначена Людмила Гиголаева.

Гиголаева в течение нескольких лет руководила клиникой, была и участковым педиатром района.

«Эхо Кавказа» не раз писало о крайне низком качестве здравоохранения в районе, а также о том, что коррупция является главной причиной столь плачевного положения.

Бывший бухгалтер больницы Фатима Козаева, рассказывая о финансовых нарушениях, выявленных в клинике, указывала и на период работы Людмилы Гиголаевой.

Югоосетинские власти ранее говорили, что ахалгорская клиника «не оправдывает свое предназначение». В декабре 2021 года по итогам внеплановой проверки был уволен главврач больницы Джемал Бедоев.

В 2022 году и.о. главы Минздрава Сослан Наниев, говоря о планах провести реорганизацию в больнице, заявил, что «никто не хочет ехать в Ленингорскую больницу на тех условиях, которые предлагает Минздрав».