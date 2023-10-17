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Новый глава югоосетинского Минздрава посещает Ахалгорский район

Новый министр самопровозглашенной республики Южная Осетия Томас Джигкаев посещает Ахалгорский район.

Как стало известно «Эху Кавказа», главным врачом ахалгорской больницы будет назначена Людмила Гиголаева.

Гиголаева в течение нескольких лет руководила клиникой, была и участковым педиатром района.

«Эхо Кавказа» не раз писало о крайне низком качестве здравоохранения в районе, а также о том, что коррупция является главной причиной столь плачевного положения.

Бывший бухгалтер больницы Фатима Козаева, рассказывая о финансовых нарушениях, выявленных в клинике, указывала и на период работы Людмилы Гиголаевой.

Югоосетинские власти ранее говорили, что ахалгорская клиника «не оправдывает свое предназначение». В декабре 2021 года по итогам внеплановой проверки был уволен главврач больницы Джемал Бедоев.

В 2022 году и.о. главы Минздрава Сослан Наниев, говоря о планах провести реорганизацию в больнице, заявил, что «никто не хочет ехать в Ленингорскую больницу на тех условиях, которые предлагает Минздрав».

  • Возглавивший югоосетинский Минздрав Томас Джигкаев – хирург высшей квалификационной категории, онколог, кандидат медицинских наук. Он родился 5 ноября 1974 года. Окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию, Российскую медицинскую академию последипломного образования, аспирантуру в Москве. В 2013 году защитил диссертацию на степень кандидата медицинских наук.
  • С февраля 2020 года Джигкаев – ведущий эндокринный хирург, онколог в московской клинике «Семейный доктор», с 2019 года – эндокринный хирург отделения эндокринологии городской окружно поликлиники № 180 (Москва).
  • В 2008 году был награжден югоосетинским орденом «Дружбы». Он рассказывал, что во время августовской войны проводил операции в подвале цхинвальской больницы.

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