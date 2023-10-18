Франция призывает Грузию сосредоточиться на реформах, а не импичменте

Министерство Европы и иностранных дел Франции прокомментировало процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили и призвало правительство сосредоточиться на реформах.

«Франция приняла к сведению решение Конституционного суда Грузии, которое подтвердило процедуру импичмента, начатую парламентским большинством при поддержке правительства против президента Грузии госпожи Саломе Зурабишвили.

В решающий момент для будущего страны, когда все должны объединиться вокруг европейских ценностей, Франция ожидает, что правительство Грузии проявит ответственность и сосредоточит свои усилия на реализации всех реформ, необходимых для укрепления демократии и верховенства закона, которые связаны, в частности, с 12 приоритетами Европейской комиссии, указанными в отчете от июня 2022 года», – говорится в заявлении.

Конституционный суд установил, что президент нарушила Конституцию, так как отправилась в зарубежные поездки, не получив разрешения правительства. Зурабишвили, в частности, встретилась с президентами ФРГ, Франции и Европейского Совета – Франком-Вальтером Штайнмайером, Эмманюэлем Макроном и Шарлем Мишелем. Согласно статье 52 Конституции Грузии, пре­зи­дент «с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ве­дет пе­ре­го­воры с иностранными го­су­дарствами и международными организациями».

Трое судей – Ирина Имерлишвили, Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши – не поддержали решение шести коллег.

Сегодня, 18 октября в парламенте Грузии начнется обсуждение вопроса импичмента президента. Для отстранения президента от должности требуется 100 голосов. Парламентское большинство «Грузинской мечты» и «Силы народа» состоит из 85 депутатов. «За» собираются проголосовать четверо депутатов из «Европейских социалистов». Остальные оппозиционные депутаты – их 52 (всего в парламенте 141 депутат) – собираются голосовать против импичмента.