В Абхазии отменили приговор по делу о нападении на офис «Амра-Банка»

Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия отменила приговор Сухумского суда по делу о разбойном нападении на офис «Амра-Банка».

Приговор был вынесен в отношении шести обвиняемых 12 апреля текущего года.

Как сообщается на сайте Верховного суда, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство в Сухумский городской суд в ином составе суда со стадии подготовки к судебному заседанию. Причина отмены приговора не уточняется.

В отношении пяти обвиняемых оставлена прежняя мера пресечения – содержание под стражей, один из обвиняемых помещен под домашний арест.

Как следует из текста приговора Сухумского городского суда от 12 апреля, в целях совершения разбоя и хищения чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств «Амра банка», пятеро обвиняемых по предварительной договоренности заблаговременно приобрели автомашину «Ford-Galaxy» в Пицунде и установили на ней подложные государственные номерные знаки. 10 марта 2021 года, примерно в 12 часов и 16 минут, действуя согласованно, по заранее распределенным ролям, соучастники преступления на автомашине марки «Ford Galaxy» подъехали к дополнительному офису «Амра-банка», расположенному по улице Аидгылара.

Трое преступников, одетые в камуфляжную форму, в масках и перчатках, вооруженные огнестрельным оружием неустановленного образца, ворвались в помещение офиса банка и, угрожая применением насилия, похитили хранившиеся в кассе и деревянном выдвижном шкафу деньги в размере 1 021 156 рублей, сказано в приговоре.