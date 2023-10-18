В парламенте Грузии начинается обсуждение импичмента президента

В парламенте Грузии начинается процесс рассмотрения вопроса импичмента президента. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, в Администрации президента подтвердили, что на заседании будет присутствовать сама президент Саломе Зурабишвили.

Между тем, в Администрации президента выражают протест в связи с тем, что парламент намерен провести заседание по импичменту президента в «обычном, рабочем формате», кроме того:

«Несмотря на требование администрации президента, парламент отказался пригласить представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и представителей президента в Конституционном суде на заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об импичменте», - говорится в письменном заявлении администрации президента.

Уже известно, что часть оппозиции не намерена участвовать в процессе обсуждения и голосования по вопросу. Член партии «За Грузию», депутат Бека Лилуашвили заявил, что его однопартийцы вовсе не будут присутствовать в зале заседаний.

«У нас столь сложная обстановка. Мы знаем, вчера и Мдинарадзе подтвердил, что они тайно вели переговоры с отдельными депутатами, и это полуправда, потому что на самом деле они вели переговоры не только с отдельными депутатами, но и с некоторыми партиями… Поэтому ожидаю, что все могут соблазниться на то, что предлагает «Грузинская мечта». Я могу взять на себя ответственность за нашу команду», - заявил Лилуашвили.