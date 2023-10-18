Президент Грузии: Конституционный суд руководствовался политической аргументацией

Президент Грузии во время своего выступления в парламенте на заседании по вопросу импичмента заявила, что Конституционный суд принял неправомерное решение, признав, что Саломе Зурабишвили нарушила основной закон Грузии.

«Впервые в истории Грузии проходит (процесс) импичмента президенту, и вы гордитесь собой. Ни в чем другом, лишь в этом вы не доказываете верховенство закона. В то же время, решение от 16 октября запомнится не как победа верховенства закона, но как закрепление однопартийного верховенства над судебной системой. Конституционный суд, на который должно опираться правовое и демократическое государство, полностью вышел из своей роли, перешел в политическую сферу и не смог противостоять политической воле партии…

Конституционный суд пренебрег статьей 78 Конституции о европейской интеграции. То есть он сам не выполнил обязанность, возложенную этой статьей, которая распространяется на всех, а не эксклюзивно на правительство, на все конституционные органы…

Поражает тот факт, что Конституционный суд руководствовался политической аргументацией председателя правящей партии и полностью перенес ее в заключении…

Тем не менее, важно, что трое судей смогли спасти не только свою репутацию, но и репутацию системы правосудия Грузии, возродив нашу многовековую гордую традицию правосудия. Их мнение распространится по стране и за рубежом, их независимость и профессионализм будут признаны. Завтрашние студенты будут гордиться этим и вырастут на этом примере», – сказала она.