На разделительной линии задержаны двое граждан Грузии

Российские военные задержали двух граждан Грузии на разделительной линии близ сел Громи и Балаани, сообщает Служба госбезопасности страны. В СГБ сообщают, что уже задействовали горячую линию Миссии наблюдателей ЕС.

«Информация об очередных фактах незаконных задержаний незамедлительно доводится до сведения сопредседателей международных дискуссий в Женеве и международных партнеров. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, несет оккупационная сила», – говорится в заявлении ведомства.

По информации грузинской службы Радио свободы, один из задержанных – житель Тбилиси, второй – житель Горийского муниципалитета.