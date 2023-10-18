В Болнисском муниципалитете Грузии 14-летняя девочка стала матерью

Восьмиклассница родила ребенка в Болнисском муниципалитете Грузии, в селе Нахидури. МВД начало расследование.

Выяснилось, что девочку из азербайджанской семьи «выдали замуж» в прошлом году, когда ей было 13 лет. Правоохранительные органы отреагировали только после того, как она стала матерью, пишет агентство «Новости-Грузия».

Сообщение распространила через Facebook гражданская активистка Тозу Гюльмамедли.

В школе, где училась девочка, заявили, что документы забрала ее мать, сказав, что семья переезжает за границу.

Совсем недавно аналогичный случай раннего брака привел к трагедии в Сагареджойском муниципалитете. 14-летняя Айтадж Шахмарова, которую семья выдала замуж насильно, была убита «мужем» при попытке бегства.