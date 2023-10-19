В Казани задержана редактор Татаро-башкирской службы Радио Свобода

18 октября в Казани задержали редактора Татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа Алсу Курмашеву. Ее подозревают по части 3 статьи 330.1 УК РФ («Неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ»).

По мнению Следственного комитета, Курмашева должна была предоставить соответствующие документы для включения ее в реестр «иностранных агентов». В то же время Министерство юстиции России по своей инициативе не включало журналистку в реестр.

Курмашевой грозит лишение свободы на срок до пяти лет. На момент публикации Татаро-башкирская редакция Радио Свободная Европа не располагает подробной информацией о сути обвинения.

В среду Курмашеву задержали на 48 часов и доставили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

— Алсу — очень уважаемая коллега, преданная жена и любящая мать двоих детей, — заявил исполняющий обязанности президента РСЕ/РС Джеффри Гедмин. — Она должна быть немедленно освобождена, чтобы иметь возможность вернуться к своей семье.

Курмашева — гражданка России и США, проживающая в Праге (Чехия) со своим мужем и детьми. Она приехала в Россию по семейным обстоятельствам в середине мая. Через несколько недель силовики задержали ее в казанском аэропорту. У Курмашевой изъяли американский и российский паспорта. Впоследствии мировой суд в Казани оштрафовал ее за неуведомление российских властей о втором гражданстве.

Алсу Курмашева многие годы освещает проблемы этнических меньшинств в Волго-Уральском регионе России. Она освещала вопросы защиты и сохранения татарского языка и культуры на фоне усиливающегося за последние годы давления российских властей на коренные народы РФ.

Российские власти могут объявить «иноагентом» любого, кто находится под «иностранным влиянием», определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре несколько сотен так называемых агентов: физических лиц, СМИ, НКО и движений.

С конца 2022 года новыми поправками в законодательство «иноагентам» запретили преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.

Российский Минюст в 2017 году признал проекты Татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа — «Idel.Реалии» и Азатлык Радиосы — «иностранными агентами».