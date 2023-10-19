Григол Лилуашвили представил парламенту отчет о деятельности СГБ за 2022 год

«Имели место попытки вмешательства в общественно-политические процессы нашей страны с использованием инструментов т.н. гибридной войны», - об этом заявил глава СГБ Григол Лилуашвили, представляя парламенту отчет о деятельности Службы госбезопасности за 2022 год. По его словам, при этом активные дезинформационные кампании были направлены непосредственно на повреждение обстановки безопасности.

«Вновь были актуальны угрозы, исходящие из международного терроризма и насильственного экстремизма. Несмотря на сложную ситуацию в мире в плане терроризма, в результате усилий Службы государственной безопасности террористические активности в стране сократились до минимума. В обстановке геополитического кризиса и широкомасштабных боевых действий Служба государственной безопасности обеспечила эффективное управление рисками безопасности, исходящими во многих направлениях со стороны спецслужб зарубежных стран и отдельных деструктивных сил», - сказал Лилуашвили.

По его словам, в стране сохранена безопасная среда, и при тесной координации с соответствующими ведомствами было обеспечено бесперебойное функционирование государственных систем и безопасное развитие.

Он также заявил, что «имела место попытка нанести ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами и союзниками. Кроме того, в течение прошлого года были зафиксированы активные попытки использования военных действий, идущих в Украине, отдельными группами в своих политических целях».

Как отметил Лилуашвили, в 2022 году значительный вызов национальной безопасности Грузии представляли гибридные угрозы, направленные против Грузии.

«Спецслужбами иностранного государства и находящимися с ними в связи лояльными группами, организациями комбинированно и скоординировано происходило использование скрытых операций т.н. мягкой силы, включая кибероперации, а также инструментов информационной войны. В прошлом году в дезинформационные и пропагандистские кампании были включены как внешние, так и действующие внутри страны акторы, целью которых вновь было оказание влияния на внешнеполитический курс, также имела место попытка нанести ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами и союзниками», - сказал Лилуашвили.

По его словам, особенно острыми были дезинформационные заявления, распространяемые против СГБ и систем безопасности страны в целом, которые фактически были направлены на нанесение ущерба безопасной среде в стране. По словам Лилуашвили, следует отметить, что схожий процесс продолжается и сегодня.

«Особенно следует подчеркнуть абсолютно необоснованные, лишены юридических и фактических обстоятельств обвинения в адрес Службы об организации перевозки контрабандных грузов и сотрудничестве со спецслужбами враждебно настроенных зарубежных стран. Несмотря на состоявшуюся со стороны СГБ в проактивном режиме коммуникацию, и запросы детальной информации, включая доказательства, участвующие в процессе обвиняющие внутренние и внешние группы не представили никаких доказательств. Упомянутая кампания явно представляла собой целенаправленную провокацию против Грузии. Еще раз хотел бы отметить, что подобные кампании реально были направлены против системы безопасности страны и служили снижению интереса населения к вопросам государственной важности и в конечном итоге нанесению ущерба миру и безопасной среде в стране», - заявил Григол Лилуашвили.