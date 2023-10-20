Партнерство с КНР не помешает внешнеполитическим приоритетам Грузии — глава МИД

Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили отвечает на вопросы депутатов в парламенте Грузии. Глава МИД был вызван в законодательный орган в формате интерпелляции (официальный письменный запрос депутата парламента или группы депутатов правительству по какому-либо вопросу). Представителей меньшинства интересуют вопросы, связанные с соглашением о стратегическом партнерстве с Китаем.

«В направлении отношений с Китаем, в декларации четко указано, чего мы хотим и как мы хотим сблизить наши двусторонние отношения с этой страной. В то же время Грузия твердо стоит на пути реализации внешнеполитических приоритетов. У Грузии уникальное географическое положение и мы должны использовать географическое положение, чтобы эффективно соединить Восток и Запад. Это одна из функций, которую может выполнить эта страна», — сказал Дарчиашвили.

Депутатов также интересует насколько стратегическое партнерство с Китаем отвечает приоритетам Грузии и не означает ли это, что меняется внешнеполитический вектор страны.

«Что касается отношений Китая с другими государствами и Россией в частности, не нам определять их характер и направления развития. Ясно одно: китайские власти никогда не ставили под сомнение суверенитет и территориальную целостность Грузии. Они хорошо знают, что 20% территории Грузии по-прежнему оккупированы Российской Федерацией и что деоккупация нашей страны мирными политическими методами является одним из приоритетов правительства… Хотел бы подчеркнуть, что стратегическое партнерство с Китаем не противоречит и никоим образом не будет препятствовать основным внешнеполитическим приоритетам Грузии и историческому выбору грузинского народа», — ответил Дарчиашвили.