Пропавшая во время атаки ХАМАС Тамар Голдберг найдена мертвой

Грузинская еврейка Тамар Голдберг, пропавшая без вести в результате атаки ХАМАС на место проведения музыкального фестиваля в Израиле, найдена мертвой. Трагическую новость в соцсетях сообщила сестра Голдберг - Мари Лобатон. По ее словам, молодая женщина была «убита во время резни террористов ХАМАС».

Тамар Голдберг находилась на фестивале в Израиле со своими друзьями. Фестиваль стал самой первой мишенью для атак группировки ХАМАС. Семья объявила Тамар в поиски с 7 октября, пишет SOVA.

Ранее на месте проведения музыкального фестиваля в течение двух дней после нападения группировки ХАМАС было обнаружено 260 тел.

Напомним, утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, массированно обстреляла Израиль. Армия обороны Израиля - ЦАХАЛ - впервые за 50 лет объявила «о состоянии боевой готовности». В свою очередь, глава израильского правительства Нетаньяху в обращении к согражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант одобрил масштабный призыв резервистов в армию и объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 километров от сектора Газа – в нее попадает Тель-Авив. Статус позволит военным ограничивать собрания граждан и перекрывать районы. Вечером 7 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что страна прекратила поставку электроэнергии в сектор Газа.

Официальный Тбилиси выразил поддержку Израилю. С послом Израиля в Грузии встречи провели глава МИД, спикер парламента и президент Грузии. Атаку на Израиль осудил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.