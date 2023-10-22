Хвича Кварацхелия дублем обеспечил «Наполи» победу

Хвича Кварцхелия провел матч 9 тура серии А в чемпионате Италии в составе «Наполи» - отличился победным дублем. Команда сразилась с командой «Верона» и убедительно разгромила ее со счетом 3:1, пишет Общественный вещатель Грузии.

Начав хорошо и создав два опасных момента на первых минутах, команда «Векрона» сдала на поле позднее - неаполитанцы скорректировали игру и создали реальные голевые моменты.

Вратарь «Вероны» отразил удары Маттео Политано и Джакомо Распадора. Однако гол все же был забит этими игроками – после передачи Распадора на 27-й минуте Политано нанес точный удар и открыл счет.

Кварацхелия смог отличиться после передачи Политано на 43-й минуте – 22-летний форвард пробил с острого угла, и вратарь «Вероны» не смог среагировать.