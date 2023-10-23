Премьеры Армении и Азербайджана приедут в Тбилиси на международный форум

Премьер-министры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов примут участие в четвертом международном Форуме шелкового пути, который пройдет в Тбилиси 26-27 октября. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Среди других участников форума – вице-президент Азиатского банка развития Роберта Касали, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр торговли Сербии Томислав Момирович, государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмед Аль Зейуд, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джассим Мухаммед аль-Будайви, глава бюро Агентства международного развития США (USAID) по Европе и Евразии Эрин Элизабет Макки.

Девиз форума, который откроет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, – «Соединяя сегодня устойчивое завтра» (Connecting Today Resilient Tomorrow).

Форум шелкового пути ранее проходил в Грузии в 2015, 2017 и 2019 годах. В этом году на мероприятии будут присутствовать до двух тысяч делегатов из 60 стран, в том числе известные журналисты, представители международных организаций и частного сектора. Форум будет сфокусирован на таких вопросах, как содействие торговле, развитие электронной коммерции, цифровая связь, транспортная инфраструктура и энергетика.