Суд в Казани арестовал журналистку Идель.Реалии Алсу Курмашеву

Советский районный суд Казани в понедельник 23 октября отправил в СИЗО журналистку Татаро-Башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашеву. Об этом сообщает Идель.Реалии – русскоязычный проект Татаро-Башкирской службы.

Срок арест — один месяц 17 суток, до 5 декабря. Адвокат просил суд назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Заседание суда прошло в закрытом от прессы режиме.

Журналистку задержали 18 октября. В пятницу суд по мере пресечения продлил срок задержания Курмашевой до 23 октября.

Курмашеву обвиняют в отказе зарегистрироваться так называемым иностранным агентом. Наказание по этой статье предусматривает штраф, общественные работы либо лишение свободы сроком до пяти лет тюремного заключения. Полное название статьи звучит так: «Неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ». Дело против Курмашевой – первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста. Курмашева своей вины не признаёт.

«Мы глубоко разочарованы результатом сегодняшних слушаний. Мы призываем немедленно освободить Алсу, чтобы она могла вернуться к своей семье», – заявил исполняющий обязанности президента медиакорпорации РСЕ/РС Джеффри Гедмин.

Алсу Курмашева – гражданка США и России, живёт в Праге со своим мужем и двумя детьми. В Россию она отправилась 20 мая в связи с неотложной семейной необходимостью. 2 июня она была задержана во время ожидания обратного рейса для возвращения в Чехию. Сотрудники аэропорта Казани конфисковали оба её паспорта. Курмашева была оштрафована за невыполнение требования о регистрации американского гражданства в российских органах власти. Она ожидала возвращения ей паспортов, когда 18 октября было объявлено о новом обвинении.

Курмашева – опытный журналист, многие годы пишущий о проблемах национальных меньшинств в Татарстане и Башкортостане. Она рассказывает о гражданских инициативах, направленных на защиту и сохранение татарского языка и татарской культуры перед лицом растущего в последние годы давления российских властей на население республик Поволжья.

С 2012 года в России действует законодательство об иностранных агентах. Как указывают представители многих иностранных правительств и международных правозащитных организаций, оно используется для наказания последовательных критиков властей, которые получают заработанные средства из-за границы или считаются лицами, «находящимися под иностранным влиянием». Таким «влиянием» российские власти считают в том числе сотрудничество с группами гражданского общества и средствами массовой информации, независимыми журналистами и активистами.