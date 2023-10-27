Декларация саммита: ЕС продолжит тесно сотрудничать с Украиной, Молдовой и Грузией

Евросоюз будет поддерживать усилия Украины, Молдовы и Грузии по проведению реформ на европейском пути. Об этом говорится в итоговом документе саммита Евросовета.

«ЕС продолжит тесно сотрудничать с Украиной, Республикой Молдова и Грузией и поддерживать их усилия по проведению реформ на европейском пути», - говорится в итоговом документе.

В декларации также отмечается, что ЕС продолжит поддерживать Молдову в решении тех вызовов, которые создались у страны в результате агрессии России против Украины, пишет «ИнтерпрессНьюс».