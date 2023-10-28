На 91-м году жизни скончался известный грузинский актер Тенгиз Арчвадзе, сообщает Театр имени Коте Марджанишвили:

«Выражаем глубокую скорбь в связи со смертью народного артиста Грузии, лауреата Государственной премии и премии Шота Руставели г-на Тенгиза Арчвадзе! От имени Театра Марджанишвили соболезнуем семье, родственникам и коллегам умершего актера», - говорится в распространенном сообщении.

Тенгиз Арчвадзе родился 3 августа 1932 года в Тбилиси. В 1967 году Арчвадзе стал заслуженным артистом Грузинской ССР, в 1979 году - народным артистом Грузинской ССР. В 2017 году ему было присвоено звание «Жрец искусства». Он был почетным гражданином Рустави (2020) и Тбилиси (2022).

Тенгиз Арчвадзе окончил Тбилисский театральный институт имени Руставели в 1956 году и начал работать в театре Коте Марджанишвили. С 1967 года работал в Руставском драматическом театре, с 1973 года - в театре Марджанишвили. Свою первую роль он исполнил в фильме «Под одним небом» в 1961 году, а последнюю – в фильме «Еще одна грузинская история». Арчвадзе исполнил 46 киноролей, пишет SOVA.