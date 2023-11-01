ФБР предупреждает о повышенной угрозе террористических атак в США

Опасность атак против американцев, в особенности евреев, достигла «исторического уровня», заявил глава ФБР Кристофер Рэй на заседании комитета Сената по вопросам внутренней безопасности.

Нападение боевиков террористической организации Хамас на Израиль и убийство 1400 израильтян может дать импульс террористическим атакам, как это произошло несколько лет назад после провозглашения так называемого халифата террористической группой ИГИЛ, предупредил Кристофер Рэй.

По его словам, у американских спецслужб пока нет данных о конкретной угрозе со стороны иностранных террористических групп, но к атакам против американцев, в том числе на территории Соединенных Штатов, призвали ИГИЛ, Аль-Каеда и «Хезболла».

Угрозы и призывы со стороны Аль-Каеды были «наиболее специфическими», – предупредил Кристофер Рэй. Наибольшую угрозу в данный момент могут представлять местные экстремисты. 19 октября в Хьюстоне был арестован 20-летний палестинский беженец, которого обвиняют в потенциальной подготовке террористического акта.

«Это тревожное время. Но это не время паниковать, это повод быть бдительными», - подчеркнул директор ФБР.