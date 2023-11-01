В Грузии проходит конференция, посвященная новациям в пенитенциарной системе

«Новации в процессе реабилитации и ресоциализации осужденных и условно осужденных» — конференция под таким названием открылась в Тбилиси. В рамках мероприятия с речью выступил премьер-министр страны. Ираклий Гарибашвили заявил, что результатом фундаментальных реформ, проводимых в стране, стал прогресс, достигнутый Грузией за последние годы в направлении консолидации демократии и защиты прав человека:

«Согласно официальной статистике, общее количество дел против Грузии в Европейском суде резко сократилось. Для сравнения, в 2011 году в Европейском суде по правам человека в производстве находилось более 3000 дел, а по состоянию на январь 2023 года это число сократилось до 147, что в 20 раз меньше, чем в 2011 году…

Видение нашего правительства состоит в том, чтобы обеспечить существование эффективной пенитенциарной и превентивной системы в стране, которая будет соответствовать самым высоким европейским и международным стандартам, которая защищает права и достоинство лиц, лишенных свободы».

Реформы, осуществленные в этом направлении в последние годы, «делают процесс европейской интеграции Грузии все более необратимым», говорит премьер-министр.

В рамках конференции стало известно и о запланированном открытии нескольких пенитенциарных учреждений в Грузии. Одно из них расположено в селе Лайтури, сказал министр юстиции Рати Брегадзе во время выступления на конференции.

«Через несколько дней мы откроем новое пенитенциарное учреждение в Лайтури, которой рассчитано на 700 заключенных. Этот объект соответствует всем современным стандартам высокого уровня. Также в результате активной поддержки правительства мы начали строительство нового пенитенциарного учреждения в Рустави. Это будет так называемое учреждение малого типа, которое считается достижением одного из последних уровней среди пенитенциарных учреждений в современном мире, поскольку оно более действенно и просто в управлении», — сказал Брегадзе.

В конференции принимают участие представители правительства Грузии и дипломаты.