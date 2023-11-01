В Тбилиси не комментируют заявление Сухуми об «арабских беженцах»

Грузинские ведомства пока не комментируют заявление секретаря Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Шамба. Абхазский политик в ходе круглого стола, организованного Центром социально-экономических исследований, заявил, что через Ингурский мост в Абхазию пытались заехать «арабские беженцы».

«Арабские беженцы, поскольку нелегально пересекли границу, российские пограничники, конечно, их арестовали и передали нашим властям. По закону у нас полагается статья за незаконное пересечение границы, но мы, естественно, по отношению к беженцам не стали применять такие меры. Удалось договориться с международными организациями гуманитарными, чтобы их вернули назад, в Грузию. В любом случае, мы прекрасно понимаем, что Абхазия в такие процессы, которые происходили в мире, всегда была вовлечена. Поэтому сейчас опасности нас могут ожидать любого характера, мы должны быть к этому готовы, понятно. Наша сила в союзе с Российской Федерацией. И это дает нам хорошие гарантии безопасности», – сказал Шамба.

«Эхо Кавказа» не смогло получить комментарий от грузинских официальных ведомств, а также обратилось в представительство Международного комитета красного креста (МККК), учитывая, что Шамба указал на сотрудничество с «международными гуманитарными организациями». В МККК заявили, что не были вовлечены в данный процесс

По информации российских СМИ, в абхазских спецслужбах сообщили, что речь идет о группе из восьми человек, часть из них планировала в дальнейшем попасть в Россию, другая — в Германию. В спецслужбах указали на еще один случай, когда, по их словам, была пресечена попытка пересечения Ингурского моста группой из 14 человек. О гражданстве данных лиц в Сухуми не сообщают.