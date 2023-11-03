Побег заключенных из тбилисской клиники: конвоиру предъявлено обвинение

Прокуратура Грузии предъявила обвинения сотруднику службы конвоя, задержанному по делу о побеге троих заключенных из тбилисской клиники «Аверси».

Задержанный не соблюдал установленные правила конвоирования, оставил осужденных без постоянного визуального наблюдения и не запер должным образом двери спецавтомобиля, чем воспользовались трое осужденных и покинули транспортное средство — беспрепятственно, через открытые двери, заявили в ведомстве.

«Расследование, проведенное Генеральной инспекцией Министерства юстиции Грузии, установило, что 1 ноября конвойная группа главного Пенитенциарного департамента перевезла шестерых осужденных из пенитенциарного учреждения N15 в клинику «Аверси» в Тбилиси для обследования. При конвоировании руководитель группы конвоя не соблюдал установленный порядок конвоирования… 2 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали главу группы конвоя. Ему предъявлено обвинение по статье 342 УК Грузии (Нарушение служащими Специальной пенитенциарной службы или приравненными к ним лицами порядка, установленного на службе)», — сказано в заявлении.

Прокуратура планирует обратиться в Тбилисский городской суд, в установленный законом срок, с требованием оставить в заключении задержанного, в качестве меры пресечения.

Расследование произошедшего продолжается.

Как сообщалось ранее, всех троих правоохранители задержали 2 ноября недалеко от Тбилиси.