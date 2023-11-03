Премьер Грузии: строительство порта Анаклия начнется весной 2024 года

Строительство глубоководного порта Анаклия начнется весной 2024 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он сообщил, что из госбюджета на осуществление проекта выделяется 70 млн лари (26 млн долларов) – 20 миллионов в текущем, а 50 – в 2024 году.

«Активно идет отбор инвестора, который скоро завершится. Инвестора-победителя мы объявим не позднее декабря-января. И совместно мы начнем строительство порта Анаклия в марте-апреле 2024 года, у нас примерно такой план», – сказал он.

Как сообщалось ранее, на второй этап конкурса по строительству порта перешли две компании – швейцарско-люксембургский и китайско-сингапурский консорциумы.

В конце 2022 года премьер Ираклий Гарибашвили объявил, что основным инвестором при строительстве глубоководного порта Анаклия будет государство.

В 2020 году правительство разорвало контракт с «Консорциумом развития Анаклия». Причиной, по информации властей, стало невыполнение обязательств по развитию проекта. Основателей консорциума Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году обвинили в отмывании денег. Уголовное преследование они связывали со строительством порта и попыткой изолировать их от политических процессов.

В 2019 году госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что порт Анаклия «поможет Грузии наладить отношения с развитыми экономиками, что позволит избежать влияния России и Китая, которые, хотя и позиционируют себя как друзья Грузии, не являются проводниками ее интересов».