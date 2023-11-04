Главой Программы развития ООН в Грузии стал Дуглас Уэбб

Главой UNDP (Программа развития ООН) в Грузии стал Дуглас Уэбб, сообщает SOVA.

Представительство Программы развития ООН в стране распространяет информацию, где подчеркнуто, что новый постоянный представитель Уэбб имеет опыт международного уровня в сфере глобального здравоохранения и экологической устойчивости.

«Мы приветствуем Дугласа Уэбба, который возглавил представительство Программы развития ООН в Грузии в качестве постоянного представителя. Впечатляющий международный опыт Дугласа Уэбба в области глобального здравоохранения и экологической устойчивости еще больше укрепит нашу поддержку Грузии на пути к достижению устойчивого развития», - говорится в заявлении.

Напомним, в августе стало известно, что неожиданно скончался постоянный представитель Программы развития ООН (UNDP) в Грузии Ник Бересфорд.

Как отметили в UNDP, «за два года, проведенных в Грузии, Ник Бересфорд заслужил всеобщую любовь, доверие и уважение. Его смирение и щедрость оставили неизгладимый след в сердцах членов команды Программы развития ООН в Грузии». Бересфорд возглавил представительство UNDP в Грузии в 2021 году.