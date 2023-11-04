В Греции погибли два грузинских моряка. Эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Агентстве морского транспорта. По их данным, один моряк погиб при выполнении ремонтных работ, другой также погиб в результате несчастного случая. Представитель Агентства морского транспорта отправился в Грецию для изучения инцидента на месте.

«Согласно информации, поступившей в Агентство морского транспорта, 2 ноября 2023 года грузинский моряк пострадал при исполнении служебных обязанностей в порту Игуменица в Греции, где судно находилось на ремонтных работах. Моряка доставили в больницу General Hospital of Ioannina G. Hatzikosta, но спасти его не удалось.

26 октября на этом же судне, по первоначальной информации, также в результате несчастного случая скончался грузинский моряк, которого доставили в Грузию 2 ноября.

В связи с этими случаями агентство работает совместно с Министерством иностранных дел и консулом Грузии в Афинах Гелой Джапаридзе. Кроме того, представители Агентства морского транспорта отправились в Грецию, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте и непосредственно наблюдать за ней», - сообщили в Агентстве морского транспорта.