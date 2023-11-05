МВД Грузии расследует предполагаемое насилие в детском доме в Гори

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование предполагаемого физического и словесного насилия над несовершеннолетними в одном из детских домов Гори.

Воспитанники детского дома рассказывают о словесном и физическом насилии, унизительном обращении со стороны воспитателей и руководства учреждения и скудном рационе. Детский дом – это учреждение, созданное совместно Министерством здравоохранения и Агентством опеки, которым управляет местная организация.

По данному факту правоохранители опросили предполагаемых жертв насилия. Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, служба мониторинга пришла в детский дом на прошлой неделе и в течение двух дней изучала ситуацию.

Это не первый случай, когда несовершеннолетние, выросшие в этом детском доме, говорят о насилии – аналогичная ситуация произошла в 2020 году. На тот момент факт нарушений не подтвердился, а воспитатель, на которого жаловались дети, уволился с работы по состоянию здоровья.

Правозащитник, представитель «Партнерства за права человека» Анна Тавхелидзе отреагировала на распространенную в Facebook информацию о предполагаемом насилии, и пишет, что эффективность расследования определяется не только тем, насколько быстро полиция начнет расследование, но также от того, насколько хорошо государство обеспечивает безопасность детей во время расследования.

«Оставление детей в среде насилия и разрешение предполагаемым злоумышленникам влиять на них, свидетельствует о неэффективной реакции со стороны следственного органа. Все дети должны быть удалены из среды насилия, должна быть обеспечена их безопасность, должны быть предоставлены надлежащие услуги и, самое главное, всем детям должен быть назначен адвокат», - пишет юрист.