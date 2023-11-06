В Цхинвали потребовали демонтировать бетонную лестницу в Тирском монастыре

Министерство культуры самопровозглашенной республики Южная Осетия потребовало демонтировать бетонную лестницу в Тирском монастыре. Об этом изданию «Сапа» рассказала глава ведомства Рада Дзагоева.

По её словам, 3 ноября Минкульт направил письма главе Цхинвальского района Иналу Баззаеву и представителю Аланской епархии Отцу Симону с требованием убрать бетонные ступеньки, ведущие к колокольне XVI века на территории Тирского монастыря. По словам министра, у ведомства уже был разговор через прокуратуру с епархией пару месяцев назад, после того, как в цхинвальской церкви Константина и Елены священнослужители начали внутренний ремонт в храме 10 века — там стали штукатурить стены и заливать пол бетоном.

«Они объясняли это тем, что все разрушается, и "мы хоть что-то делаем". Я понимаю, что на содержание этих памятников, на все это, у нас нет денег. Но мы же можем хотя бы сохранить то, что имеем. Нет у нас денег на реставрацию», — сказала Рада Дзагоева.

По словам главы югоосетинского ведомства, о бетонных лестницах у колокольни Тирского монастыря она и ее сотрудники узнали из публикаций в интернете. Об этом, в частности, сообщили пользователи соцсетей, агентство «Рес» и грузинское издание Qartli.ge. По информации СМИ, лестница на месте появилась после 2021 года.

В 2015 году грузинская служба Радио Свобода писала о ремонтных работах в монастыре, в результате которых была повреждена часть фресок.

Оценить ущерб, нанесенный Тирскому монастырю, должны сотрудники югоосетинского министерства культуры.

«У нас в отделе охраны памятников работает всего три человека, мы физически не можем проверять целостность памятников архитектуры, они по всей по всей республике расположены», — заявила Рада Дзагоева.