В Грузии по делу о побеге заключенных задержан еще один конвоир

Правоохранители задержали еще одного конвоира в рамках расследования дела о побеге трех заключенных из тбилисской клиники «Аверси», передает грузинская служба Радио Свобода.

Напомним, что 1 ноября из клиники сбежали трое заключенных. Всех троих полиция задержала 2 ноября недалеко от Тбилиси.

Ранее по делу о побеге заключенных был задержан конвоир Ивери Натриашвили. Ему предъявлено обвинение по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении установленного на службе порядка, повлекшем побег обвиняемого/осужденного. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, за несообщение о преступлении был задержан брат одного из сбежавших заключенных.