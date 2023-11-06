Папуашвили: ЕС и НАТО не требуют от Грузии вводить санкции против РФ

Евросоюз и НАТО не требуют от Грузии вводить санкции против РФ, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Что касается санкций, это – абсолютный абсурд, Евросоюз не требует от Грузии ввести санкции против России. Если бы и требовал, тогда, параллельно, он должен был бы дать нам гарантии военной и экономической безопасности», — заявил он.

По словам Папуашвили, представители оппозиции и НПО «ведут финальную борьбу» против получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

«Все понимают, что введение двусторонних санкций в отношении России означает экономическую катастрофу для Грузии. Подсчитано, что если мы введем санкции, то экономический спад составит минус 10%. Во-вторых, это означает риск военной конфронтации с Россией прямо, косвенно, с использованием других прокси-групп и т.д. Ни одна ответственная страна, либо организация не требовала этого от Грузии, так как в этом случае они должны были напрямую дать гарантии экономической и военной безопасности», – сказал он.

Отметим, что ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призывал Грузию соблюдать внешнюю политику ЕС. По информации Брюсселя, уровень соблюдения Грузией внешней политики и политики безопасности Евросоюза составляет 43%. В ЕС Грузию критикуют, в частности, за возобновление авиасообщения с Россией.