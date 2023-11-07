Грузия получит статус кандидата в ЕС с условиями – Йозвяк

Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС с определенными условиями, написал в соцсети европейский обозреватель Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Главы кабинетов 27 еврокомиссаров встретились (6 ноября — ред.) для обсуждения расширения ЕС. 7 ноября переговоры продолжатся, но основные предпосылки ясны: Украину и Молдову ждет открытие переговоров о вступлении в ЕС (скорее всего, в марте 2024 года), а Грузию — статус кандидата с условиями для перехода на следующий этап», — написал Йозвиак.

Рекомендация Еврокомиссии будет опубликована 8 ноября, окончательное решение примут лидеры стран ЕС в декабре текущего года.