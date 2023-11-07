Еврокомиссар Вархели: расширение ЕС - стратегический ответ, который принесет мир

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархели в связи с конференцией послов ЕС написал в сети Х, что расширение Евросоюза стало «стратегическим ответом» в разрозненном мире, передает SOVA.

«Расширение ЕС стало нашим стратегическим ответом, призванным обеспечить мир, стабильность и процветание в разрозненном мире. Мы должны предложить надежный путь вступления в ЕС, который принесет результаты в области реформ и устранит экономический разрыв», - написал еврокомиссар.

Отметим, Еврокомиссия опубликует 8 ноября доклад, в котором даст рекомендацию 27-ми странам-членам ЕС, предоставлять ли Грузии статус кандидата или нет.

Глава европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что Грузия получит статус кандидата, но на определенных условиях.

Для того, чтобы прийти к этому моменту, Грузия должна была выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии.

Еврокомиссия (ЕК) представила доклад послам стран-членов Евросоюза о прогрессе на пути выполнения рекомендаций «тройкой» стран - Грузии, Украины и Молдовы. Заседание прошло за закрытыми дверями. Согласно отчету, Грузия:

«полностью выполнила» 3 рекомендации;

по 1-й рекомендации «прогресса нет совсем»;

по 7-ми рекомендациям отмечен «частичный прогресс»;

по 1-й рекомендации - «лимитированный прогресс».

В партии власти заявляют, что все 12 рекомендаций выполнены «принципиально».

Прибывший в Тбилиси верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что Грузия «полностью» выполнила всего три рекомендации Еврокомиссии. Однако, подчеркнул он, Брюссель не оставит Грузию.

В ЕС заявляют, что решение ЕК будет основано исключительно на заслугах страны.