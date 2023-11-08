В сети появились фотографии расстрелянного автомобиля Тамаза Гинтури

Лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава распространил фотографии автомобиля Тамаза Гинтури, расстрелянного российскими военными. На снимках видны дыры от пуль на задней стороне кабины пикапа, а также на лобовом стекле. Сообщается, что машина, принадлежащая 58-летнему мужчине, по-прежнему находится на территории, неконтролируемой грузинскими властями.

«Изрешеченная машина Тамаза Гинтури», — подписал фотографию Кацарава.

Лидер «Антиоккупационного движения» также публикует видео, снятое с помощью беспилотника, и сообщает, что российские военные снова появились на территории храма Ломиси.

Между тем, гражданин Грузии Леван Дотиашвили – «золотой свидетель» в деле об убийстве Тамаза Гинтури, находившийся вместе с ним у разделительной линии и задержанный российскими военными, третий день находится в цхинвальском изоляторе. Журналисты телекомпании «Пирвели» пообщались с отцом Дотиашвили который заявил:

«Его поймали и увезли. Одного убили, другого увезли… Единственное в чем я уверен – это в том, что он жив. Больше ничего не знаю».

В очередной раз инцидент прокомментировали и в Вашингтоне, на пресс-конференции заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил:

«Не буду опережать события, это было бы очень неуместно, но повторю то, что было сказано вчера – мы осуждаем это убийство... это еще один пример продолжающихся разрушений, которые являются результатом российской оккупации Грузии и других стран. Мы будем продолжать следить за событиями».