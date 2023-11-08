В Абхазии обвиняемого в похищении человека отправили под домашний арест

Жителю Абхазии Георгию Зухба, обвиняемому в похищении человека, изменили меру пресечения – его отправили под домашний арест. Решение приняла кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики.

Зухба обвиняется в похищении жителя Абхазии Омара Мерцхулава с целью вымогательства денежных средств в размере 50 млн рублей.

Как пишет агентство «Апсныпресс», Мерцхулава был похищен 17 апреля 2019 года в селе Гумиста Сухумского района.

Зухба также обвиняется в совершении хищения имущества, принадлежащего гражданке Джелия И.И. в особо крупном размере, угрозе убийством гражданской супруги Тужба З.З. и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кассационная коллегия отменила избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зухба и избрала меру пресечения в виде домашнего ареста. Зухба был освобожден из-под стражи в зале суда.

Данное уголовное дело рассматривается Гульрипшским районным судом и находится на стадии исследования доказательств со стороны государственного обвинения.

