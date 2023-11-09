За неполный 2023 год в Грузии зафиксировано 5920 случаев семейного насилия

С январь по октябрь текущего года жертвами семейного насилия в Грузии стали 4977 женщин и 943 мужчины. Соответствующую статистику распространяет Министерство внутренних дел Грузии.

За 9 месяцев 2023-го было зарегистрировано 94 случая физического насилия в отношении женщин, 540 — психологического, 1 – экономического характера, 15 — сексуального и 15 — принудительного.

В 505 случаях насильниками оказались мужчины, в 29 случаях — женщины. Больше всего случаев насилия в семье выявлено в отношении мужчин и женщин возрастной категории от 25 до 44 лет. В частности, в данной возрастной категории жертвами домашнего насилия стали 2701 женщина и 274 мужчины. Кроме того, согласно статистике, жертвами домашнего насилия стали 83 девочки и 82 мальчика младше 13 лет, а в возрастной категории 14-17 лет – 149 девочек и 52 мальчика.

Большая часть насильников мужчин и женщин так же относится к возрастной категории 25-44 года.

За отчетный период было выдано 6510 сдерживающих ордеров, сообщают в МВД.