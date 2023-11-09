Югоосетинская сторона передаст Тбилиси задержанного Левана Дотиашвили

Гражданин Грузии Леван Дотиашвили, задержанный на разделительной линии 6 ноября, будет в четверг вечером передан грузинской стороне, сообщает пресс-служба КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия. В заявлении указано, что Дотиашвили – «нарушитель государственной границы Южной Осетии».
Напомним, что 6 ноября в окрестностях села Кирбали Горийского муниципалитета гражданин Грузии Тамаз Гинтури был убит, а Леван Дотиашвили задержан российскими военными.
«Касаясь причин перехода на территорию Южной Осетии, Дотиашвили сообщил, что он и его товарищи знали о линии прохождения государственной границы, но намеренно нарушили ее под влиянием местного активиста Гинтури Тамаза, сторонника Саакашвили, функционера оппозиционной партии «Единое национальное движение», участника военных действий на территории Южной Осетии в августе 2008 года в составе грузинских вооруженных формирований», – говорится в сообщении пресс-службы.
В КГБ отметили, что «указанная группа граждан Грузии находилась в состоянии алкогольного опьянения, нарушила югоосетино-грузинскую границу, оказала сопротивление пограничному наряду, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников, и именно Гинтури настоял на посещении храма «Ломисы дзуар», а также всячески побуждал взломать дверь этого святилища».
«В рамках доследственной проверки Дотиашвили раскаялся в содеянном и полностью осознал свою вину. Он признал, что случившийся инцидент является следствием халатного отношения грузинских властей, которые не проводят разъяснительную работу среди местного грузинского населения о прохождении государственной границы с Южной Осетией и недопустимости ее нарушения», – подчеркнули в ведомстве.
В КГБ добавили, что принимая во внимание, что расследование инцидента проведено оперативно и в полном объеме, а также исходя из гуманитарных соображений, принято решение «о выдворении Дотиашвили в Грузию», передает информагентство «Рес».
«В этом контексте, на основе анализа данной ситуации, комитет государственной безопасности Республики очередной раз напоминает, что все возможные направления проникновения нарушителей государственной границы находятся в зонах контроля и секторах воздействия пограничных сил Южной Осетии», - отметили в ведомстве.
- Власти Грузии заявляли, что государство задействовало все имеющиеся в наличии механизмы для освобождения Датиашвили, велись переговоры с цхинвальской стороной, в процессе принимали участие международные партнеры.
- Югоосетинское государственное телевидение ранее распространило кадры, на которых видно, как Тамаз Гинтури и Леван Дотиашвили выламывают двери и входят с топором в храм. Несколько месяцев назад российские пограничники заколотили двери церкви и ужесточили патрулирование на этом участке.
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