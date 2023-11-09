Югоосетинская сторона передаст Тбилиси задержанного Левана Дотиашвили

Гражданин Грузии Леван Дотиашвили, задержанный на разделительной линии 6 ноября, будет в четверг вечером передан грузинской стороне, сообщает пресс-служба КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия. В заявлении указано, что Дотиашвили – «нарушитель государственной границы Южной Осетии».

Напомним, что 6 ноября в окрестностях села Кирбали Горийского муниципалитета гражданин Грузии Тамаз Гинтури был убит, а Леван Дотиашвили задержан российскими военными.

«Касаясь причин перехода на территорию Южной Осетии, Дотиашвили сообщил, что он и его товарищи знали о линии прохождения государственной границы, но намеренно нарушили ее под влиянием местного активиста Гинтури Тамаза, сторонника Саакашвили, функционера оппозиционной партии «Единое национальное движение», участника военных действий на территории Южной Осетии в августе 2008 года в составе грузинских вооруженных формирований», – говорится в сообщении пресс-службы.

В КГБ отметили, что «указанная группа граждан Грузии находилась в состоянии алкогольного опьянения, нарушила югоосетино-грузинскую границу, оказала сопротивление пограничному наряду, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников, и именно Гинтури настоял на посещении храма «Ломисы дзуар», а также всячески побуждал взломать дверь этого святилища».

«В рамках доследственной проверки Дотиашвили раскаялся в содеянном и полностью осознал свою вину. Он признал, что случившийся инцидент является следствием халатного отношения грузинских властей, которые не проводят разъяснительную работу среди местного грузинского населения о прохождении государственной границы с Южной Осетией и недопустимости ее нарушения», – подчеркнули в ведомстве.

В КГБ добавили, что принимая во внимание, что расследование инцидента проведено оперативно и в полном объеме, а также исходя из гуманитарных соображений, принято решение «о выдворении Дотиашвили в Грузию», передает информагентство «Рес».

«В этом контексте, на основе анализа данной ситуации, комитет государственной безопасности Республики очередной раз напоминает, что все возможные направления проникновения нарушителей государственной границы находятся в зонах контроля и секторах воздействия пограничных сил Южной Осетии», - отметили в ведомстве.